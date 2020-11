J-Ax, il dolore segreto a Verissimo: 'Ho combattuto la depressione. Ho scelto il silenzio'. Silvia Toffanin commossa (Di sabato 21 novembre 2020) il dolore segreto a : ' Ho combattuto la depressione. Ho scelto il silenzio '. Silvia Toffanin commossa. Oggi, il rapper giurato di è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato di un momento ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) ila : ' Hola. Hoil'.. Oggi, il rapper giurato di è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato di un momento ...

infoitcultura : J-Ax, il dolore segreto a Verissimo: «Ho combattuto la depressione. Ho scelto il silenzio». Silvia Toffanin commossa - SanremoAncheNoi : RT @Drakul4000: - Le pietre del male - Questo tuo morire è puro dolore segreto e io non posso dire del mio lamento antico Come le pietre… - ScrivoArte2 : RT @Drakul4000: - Le pietre del male - Questo tuo morire è puro dolore segreto e io non posso dire del mio lamento antico Come le pietre… - Drakul4000 : - Le pietre del male - Questo tuo morire è puro dolore segreto e io non posso dire del mio lamento antico Come le… - MariaEl85245914 : RT @Francymolly_80: 'Un segreto di una certa importanza dovrebbe sempre avere un confidente,un amico del cuore,qualcuno cui comunicarne la… -