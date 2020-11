Inter-Torino, Conti in conferenza stampa: “Servirà partita perfetta. Assenze per Coronavirus? Ormai è un’abitudine” (Di sabato 21 novembre 2020) Il vice allenatore del Torino, Francesco Conti, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter Il vice allenatore del Torino, Francesco Conti, ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro l’Inter, valida per l’ottava giornata della Serie A 2020/2021, al posto di Marco Giampaolo, positivo al Coronavirus. Come sta mister Giampaolo e come si è svolta la settimana senza il tecnico?Il mister sta bene, lo sentiamo tutti i giorni e con la tecnologia abbiamo superato l’intoppo. E’ stato informato su tutto, abbiamo creato video che ha potuto vedere e la settimana, a parte gli imprevisti, è andata bene. Lo staff è compatto e coeso, cosciente della ... Leggi su intermagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Il vice allenatore del, Francesco, inalla vigilia del match contro l’Il vice allenatore del, Francesco, ha presentato inladi domani contro l’, valida per l’ottava giornata della Serie A 2020/2021, al posto di Marco Giampaolo, positivo al. Come sta mister Giampaolo e come si è svolta la settimana senza il tecnico?Il mister sta bene, lo sentiamo tutti i giorni e con la tecnologia abbiamo superato l’intoppo. E’ stato informato su tutto, abbiamo creato video che ha potuto vedere e la settimana, a parte gli imprevisti, è andata bene. Lo staff è compatto e coeso, cosciente della ...

