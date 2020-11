Guendalina Tavassi piange disperata e si rivolge alla Polizia: i video con l’appello ai fan (Di domenica 22 novembre 2020) Guendalina Tavassi di solito pubblica stories in cui fa sorridere i follower con le sue battute o sponsorizza collant e beveroni di vario genere, ma ieri è stata costretta a dare una notizia davvero spiacevole. L’ex gieffina con la voce rotta ha rivelato che qualcuno è entrato nel suo iCloud e le ha rubato dei video privati girati insieme al marito. “Ragazzi io sto andando dalla Polizia perché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose miei personali fatte con mio marito e adesso chiunque sta divulgando questi video, li sta salvando… Purtroppo io devo dare i nominativi alla Polizia, verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte le cose mie private. ... Leggi su biccy (Di domenica 22 novembre 2020)di solito pubblica stories in cui fa sorridere i follower con le sue battute o sponsorizza collant e beveroni di vario genere, ma ieri è stata costretta a dare una notizia davvero spiacevole. L’ex gieffina con la voce rotta ha rivelato che qualcuno è entrato nel suo iCloud e le ha rubato deiprivati girati insieme al marito. “Ragazzi io sto andando dperché abbiamo appena scoperto io e Umberto che hanno rubato il mio iCloud e hanno rubato delle cose private, cose miei personali fatte con mio marito e adesso chiunque sta divulgando questi, li sta salvando… Purtroppo io devo dare i nominativi, verrà denunciato per risalire a chi è stato a rubarmi tutte le informazioni e tutte le cose mie private. ...

