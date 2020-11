GP Portogallo FP3 MotoGP: Miller su Oliveira (Di sabato 21 novembre 2020) Grande spettacolo per l’ultima FP3 della stagione MotoGP, il GP del Portogallo. Nell’ultimo time attack, Jack Miller mette insieme un giro fenomenale, svettando la classifica di sessione e della combinata. Con 1’39?205, “Jackass” firma il miglior tempo del weekend, e conferma ancora una volta il suo eccezionale stato di forma. Dietro a Miller c’è Miguel Oliveira, il quale è rinvigorito dall’aria di casa. Il portoghese di casa KTM vuole fare bene nella sua Portimao, e centra un secondo tempo che gli vale l’ingresso “comodo” in Q2. Una seconda qualifica che vedrà anche Alex Rins e Andrea Dovizioso, finalmente soddisfatto dopo una lunga serie di qualifiche disastrose. Il catalano della Suzuki fa un giro pulito nell’attacco al tempo finale e s’issa in terza posizione. Il Dovi invece sfrutta il gancio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Grande spettacolo per l’ultima FP3 della stagione, il GP del. Nell’ultimo time attack, Jackmette insieme un giro fenomenale, svettando la classifica di sessione e della combinata. Con 1’39?205, “Jackass” firma il miglior tempo del weekend, e conferma ancora una volta il suo eccezionale stato di forma. Dietro ac’è Miguel, il quale è rinvigorito dall’aria di casa. Il portoghese di casa KTM vuole fare bene nella sua Portimao, e centra un secondo tempo che gli vale l’ingresso “comodo” in Q2. Una seconda qualifica che vedrà anche Alex Rins e Andrea Dovizioso, finalmente soddisfatto dopo una lunga serie di qualifiche disastrose. Il catalano della Suzuki fa un giro pulito nell’attacco al tempo finale e s’issa in terza posizione. Il Dovi invece sfrutta il gancio ...

