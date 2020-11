GFVIP | Selvaggia Roma vs la fidanzata di Enock | “Sei cornuta”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 21 novembre 2020) Puntata ricca di emozioni quella che è andata in onda ieri alche per ora non ha visto l’eliminazione di nessun concorrente ma solo una nuova nomination. Protagonista della seratache si è prima scontrata con Elisabetta Gregoraci e poi con Giorgia, ladi. L’exdi Temptaion Island non è riuscita a giustificare il perché ha insistito così tanto con Pierpaolo nel fargli apparire la conduttrice falsa e manipolatrice, da parte sua Petrelli ha provato in diretta a giustificarsi ma le due donne si sono nuovamente offese. Altro momento clou della serata è stato quello che ha messo a confronto ladi, che in collegamento ha rassicurato il fidanzato, con la. Giorgia non crede ...