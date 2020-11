Caso Regeni, i pm italiani accelerano: pronto il processo per cinque agenti dei servizi egiziani (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo quasi cinque anni dalla morte di Giulio Regeni, la vicenda giudiziaria potrebbe essere prossima a una svolta. Entro due settimane la procura di Roma procederà nei confronti di cinque funzionari della National security agency, il servizio segreto interno egiziano, secondo quanto riferisce Repubblica. Il 4 dicembre, infatti, scadono i termini delle indagini preliminari e, dopo anni di ricerche, il pm Sergio Colaiocco depositerà le sue evidenze in procura. Con una certezza: gli elementi di prova raccolti sono «univoci e concordanti» nel provare che l’ex ministro dell’Interno egiziano, Magdi Abdel Ghaffar, e la National security agency hanno avuto un ruolo chiave nell’uccisione di Regeni e nel successivo depistaggio. La telefonata tra Conte e al-Sisi Il tempismo della telefonata di ieri, 20 ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) Dopo quasianni dalla morte di Giulio, la vicenda giudiziaria potrebbe essere prossima a una svolta. Entro due settimane la procura di Roma procederà nei confronti difunzionari della National security agency, ilo segreto interno egiziano, secondo quanto riferisce Repubblica. Il 4 dicembre, infatti, scadono i termini delle indagini preliminari e, dopo anni di ricerche, il pm Sergio Colaiocco depositerà le sue evidenze in procura. Con una certezza: gli elementi di prova raccolti sono «univoci e concordanti» nel provare che l’ex ministro dell’Interno egiziano, Magdi Abdel Ghaffar, e la National security agency hanno avuto un ruolo chiave nell’uccisione die nel successivo depistaggio. La telefonata tra Conte e al-Sisi Il tempismo della telefonata di ieri, 20 ...

