tusciatimes : Carabinieri, presentato il calendario Cites 2021 a tutela della flora e della fauna a rischio di estinzione -… - LetiziaFirenze : Cites 2021, presentato il calendario dei carabinieri a protezione di flora e fauna - Luccaindiretta - CandelliAngelo : Presentato l’annuale Calendario CITES dei Carabinieri - Canale189 : Presentato l’annuale Calendario CITES dei Carabinieri - infoitsalute : Non si era presentato a un appuntamento, i carabinieri lo trovano morto in casa: era deceduto da 10 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri presentato

La Gazzetta di Lucca

I Carabinieri della Stazione di Erchie, a conclusione di attività d’indagine scaturita dalla querela presentata da un 33enne del luogo, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 33enne di Alt ...La vittima, all’epoca dei fatti, denunciò l’accaduto ai Carabinieri riferendo di essere arrivato al bar per acquistare le sigarette e di essere stato schernito da alcune persone presenti perché calvo.