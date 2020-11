Antonella Clerici da Carlo Conti annuncia The Voice Senior, ma fa una (brutta) gaffe (Di sabato 21 novembre 2020) Antonella Clerici da venerdì sera tornerà in prima serata su Rai Uno con The Voice Senior, andando così ad occupare il posto lasciato libero da Carlo Conti e dal suo Tale e Quale Show, che si è concluso ieri sera con la vittoria di Lidia Schillaci. In collegamento da casa sua, la Clerici ha annunciato il ritorno di The Voice in versione Over annunciando i nuovi coach: Albano con la figlia Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino…diventato per la conduttrice Celestino. Celestino#AntonellaClerici #taleequaleshow pic.twitter.com/60qRm7UfaM — MAT (@Santirox ) November 20, 2020 Quando Carlo Conti gliel’ha fatto notare, ... Leggi su biccy (Di sabato 21 novembre 2020)da venerdì sera tornerà in prima serata su Rai Uno con The, andando così ad occupare il posto lasciato libero dae dal suo Tale e Quale Show, che si è concluso ieri sera con la vittoria di Lidia Schillaci. In collegamento da casa sua, lahato il ritorno di Thein versione Overndo i nuovi coach: Albano con la figlia Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino…diventato per la conduttrice Celestino. Celestino##taleequaleshow pic.twitter.com/60qRm7UfaM — MAT (@Santirox ) November 20, 2020 Quandogliel’ha fatto notare, ...

Dansai75 : RT @Hydrargyra_: Però tutte le volte che vedo Carlo Conti e Antonella Clerici mi risulta sempre un buco in mezzo, nonostante siano passati… - LindaGastaldi : RT @Hydrargyra_: Però tutte le volte che vedo Carlo Conti e Antonella Clerici mi risulta sempre un buco in mezzo, nonostante siano passati… - Ritastoessel : RT @Hydrargyra_: Però tutte le volte che vedo Carlo Conti e Antonella Clerici mi risulta sempre un buco in mezzo, nonostante siano passati… - daisy_17___ : RT @Hydrargyra_: Però tutte le volte che vedo Carlo Conti e Antonella Clerici mi risulta sempre un buco in mezzo, nonostante siano passati… - zazoomblog : Clamorosa gaffe di Antonella Clerici di fronte a Carlo Conti in diretta - #Clamorosa #gaffe #Antonella #Clerici -