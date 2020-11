Spacciatori attirano un imprenditore in un hotel per sequestrarlo | ma al suo posto si presenta la polizia | sei arresti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Volevano attirare inungenovese attivo nel settore del catering,e poi chiedere il riscatto alla famiglia. Ma la, che ha ascoltato tutto il piano grazie alle intercettazioni telefoniche, aldella vittima ha mandato all’appuntamento un poliziotto in borghese. Così i sei malviventi, appartenenti a una banda di, sono stati arrestati in flagranza di reato. Il blitz è avvenuto in una struttura ricettiva di Varazze, in provincia di Savona, durante il quale sono state sequestrate anche diverse armi e droga. “Si tratta di una indagine partita alcuni mesi fa, legata al traffico droga“, ha spiegato il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi. Poi dalle intercettazioni “è emersa la volontà di un sequestro di persona a scopo di estorsione, ...