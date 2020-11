Sondaggio UE, 72% di ungheresi e polacchi a favore di legare fondi a Stato di diritto (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Il 72% degli ungheresi e dei polacchi, e il 78% degli sloveni, sostiene che l’Unione Europea dovrebbe fornire fondi ai Paesi membri solo a condizione che il governo nazionale rispetti lo Stato di diritto e i principi democratici. Lo rivelano oggi i risultati di un recente Sondaggio commissionato dal Parlamento europeo e condotto all’inizio di ottobre 2020, facendo emergere che il veto di Ungheria e Polonia sul Recovery Fund e sul bilancio 2021-2027 non è sostenuto, in linea di principio, dagli stessi cittadini dei due Paesi. Nell’intera Unione Europea la percentuale è al 77%, in Italia è pari alll’81%. Con un numero crescente di cittadini dell’UE che si sentono incerti sul proprio futuro, due terzi degli intervistati (66%) hanno convenuto che l’Unione Europea dovrebbe ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Il 72% deglie dei, e il 78% degli sloveni, sostiene che l’Unione Europea dovrebbe fornireai Paesi membri solo a condizione che il governo nazionale rispetti lodie i principi democratici. Lo rivelano oggi i risultati di un recentecommissionato dal Parlamento europeo e condotto all’inizio di ottobre 2020, facendo emergere che il veto di Ungheria e Polonia sul Recovery Fund e sul bilancio 2021-2027 non è sostenuto, in linea di principio, dagli stessi cittadini dei due Paesi. Nell’intera Unione Europea la percentuale è al 77%, in Italia è pari alll’81%. Con un numero crescente di cittadini dell’UE che si sentono incerti sul proprio futuro, due terzi degli intervistati (66%) hanno convenuto che l’Unione Europea dovrebbe ...

