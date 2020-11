Shenmue 3 è finalmente disponibile su Steam

(Di venerdì 20 novembre 2020)3 era uno dei giochi più attesi dai fan ma, come saprete, il nuovo capitolo della celebre serie è stato minato da alcuni problemi che hanno parecchio infastidito i giocatori e i sostenitori del progetto su Kickstarter. Inoltre, all'ultimo minuto era stata annunciata l'esclusività del titolo su Epic Games Store. Ebbene, la situazione è ora cambiata, in quanto3 èanche su3 è uscito originariamente il 19 novembre dell'anno scorso, quattro anni dopo una fruttuosa campagna Kickstarter che ha visto gli sviluppatori Ys Net raccogliere 6 milioni di dollari. Il nuovo capitolo segue la storia di2 (uscito 19 anni fa), con Ryu nella Cina rurale alla ricerca dei nemici che hanno ucciso suo padre. Leggi altro...

Shenmue 3 è arrivato su Steam e sarà presto acquistabile una Complete Edition per PS4. Oggi Deep Silver e YS Net Inc. hanno annunciato che Shenmue III arriva anche per i giocatori su Steam, pertanto c ...Dopo aver aspettato un ulteriore anno di esclusiva su Epic Games Store, ove è arrivato nel 2019 assieme alla versione PS4, i finanziatori di Shenmue 3 su Kickstarter potranno finalmente ottenere il ...