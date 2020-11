Scuola | quale percorso dopo le medie? On line l’Atlante delle scelte e gli open day

skaiidreina : @beavteous top ragazzi io sono indecisa su quale scuola scegliere - Fanatical_2019 : Un Chromebook per la scuola o il lavoro? Ecco le proposte di Acer - Mi85121752 : @infalice Una sberla a un ragazzo davanti a tutta la scuola, perché questo ragazzo usò il cognome di un ragazzo(il… - bloahsd : La mia scuola ha appena pubblicato una circolare nella quale dicono che nel caso ci fosse una scarsa connessione po… - umbicheguaio : volevo sfogarmi dicendo VAFFANCULO a quella scema incapace che ci insegna filosofia. è l’unica materia che studio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola quale

Orizzonte Scuola

È un programma (in onda il martedì sera su Rai 2) di intrattenimento e non un saggio sociologico, ma ci può raccontare qualcosa sui più giovani? Per scoprirlo abbiamo seguito una puntata con alcuni es ...Coronavirus, l\'Italia continua la lotta al COVID-19. Chiuse scuole in alcuni comuni L’Italia sta continuando a fronteggiare quest’altra ondata di contagi, un nemico invisibile che è ?