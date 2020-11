Scarpe della Lidl come i Nutella Biscuits? Cosa c’è dietro a questo “strano” successo (Di venerdì 20 novembre 2020) Sneakers di un marchio low cost che fanno sold out, in edizione limitata: strategia di marketing come i Nutella Biscuits Proprio in questi ultimi giorni, è scoppiata la Lidl mania. Scene da primo lockdown con file lunghissime davanti a supermercati per accaparrarsi la scorta di lievito con il terrore di non trovare niente della dispensa o nel frigorifero. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dal lancio, le sneakers sono andate immediatamente sold out. Un fenomeno che ricorda quello dei Nutella Biscuits, che erano introvabili sugli scaffali un anno fa. Anche quest’ultimi erano tutti in edizione limitata. Per quale motivo le Scarpe Lidl hanno fatto impazzire un po’ tutti? Il motivo di quest’ operazione commerciale adottata ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Sneakers di un marchio low cost che fanno sold out, in edizione limitata: strategia di marketingProprio in questi ultimi giorni, è scoppiata lamania. Scene da primo lockdown con file lunghissime davanti a supermercati per accaparrarsi la scorta di lievito con il terrore di non trovare nientedispensa o nel frigorifero. Nonostante siano trascorsi pochi giorni dal lancio, le sneakers sono andate immediatamente sold out. Un fenomeno che ricorda quello dei, che erano introvabili sugli scaffali un anno fa. Anche quest’ultimi erano tutti in edizione limitata. Per quale motivo lehanno fatto impazzire un po’ tutti? Il motivo di quest’ operazione commerciale adottata ...

