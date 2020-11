Robert Kennedy | l’ideatore del pool antimafia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il 20 Novembre del 1925 nasceva, chiamato da tutti Bob o Bobby, ma anche RFK. Bobnon fu soltanto il famoso fratello di GFK, il Presidente, ma un politico capace, stimato, temuto al punto da essere ucciso. Settimo di nove figli, erede designato del fratello, in quella che è stata per decenni la vera casata reale americana, Bob è stato l’ultimo candidato a compattare il vecchio elettorato democratico, e a incarnare le speranze delle minoranze e della classe media americana. Dopo una breve esperienza nella marina militare si laurea ad Howard nel 1948, si specializza in legge nel 51, e l’anno dopo guida la campagna per le elezioni al Senato, che vede candidato, poi vincente, il fratello maggiore John. La sua importanza è legata soprattutto al ruolo che svolse come consulente legale del senato lavorando per le ...