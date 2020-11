PS5 rumorosa? Console affette da ' coil whine' e diverse lamentele

(Di venerdì 20 novembre 2020) PlayStation 5 è arrivata in Italia solo da ieri, ma lain altre parti del mondo è disponibile già da una settimana e con essa sono comparsi i primi thread sul malfunzionamento di alcune unità, cosa normale quando si acquista qualcosa al lancio. Ad ogni modo, diversi utenti hanno riferito sul forum di ResetEra di avere delle PlayStation 5 alquanto rumorose eda quello che viene chiamato "", una specie di "ronzio" prodotto dalla vibrazione di alcuni componenti elettronici quando sono attraversati da una corrente elettrica. Ci sonotestimonianze corredati da video che registrano effettivamente diversi rumori e ronzii. Agli utenti non resta che attendere un eventuale aggiornamento del firmware che ponga fine a questa rumorosità, dato che la ventola può essere ottimizzata ...

