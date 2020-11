Probabili formazioni Roma-Parma | ottava giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ledi, match valido per l’di. Tutto pronto allo stadio Olimpico per il match che mette di fronte i giallorossi, lanciatissimi in quest’ottimo avvio di campionato, e i crociati che stanno faticando fin qui, ma che hanno avuto diversi problemi tra cui tanti casi di coronavirus. Calcio d’inizio alle ore 15 di domenica 22 novembre, diretta tv su Dazn 1 e streaming su Dazn. Queste le possibili scelte dei due tecnici. QUI– Pellegrini ancora out per coronavirus, stesso discorso per Dzeko: i giallorossi dovranno reinventarsi e in campo scenderanno Mayoral e Cristante al posto dei due titolari indisponibili. QUI– Liverani schiera ...