Nightblue3 | Mendo e GrandPooBear si uniscono a xQc con un ban

(Di venerdì 20 novembre 2020) A quanto pare la lista dei ban da parte di Twitch continua,hanno violato il codice di condotta del torneo Twitch Rivals Glitchon. Siquindi al’ex pro player Esport della Overwatch League che è stato sospeso ieri, sospensione che vale per sei mesi ed in più la non partecipazione agli alti eventi della Twitch Rivals. Ovviamente non stiamo calcolando la revoca dei premi vincenti, vieni non dimenticarli. In un’ulteriore revisione di GlitchCon, abbiamo scoperto che, oltre a xQcOW, i giocatorie Tfue hanno violato le nostre regole di condotta. Le loro azioni comporteranno un’azione disciplinare da Twitch Rivals e per tutti tranne Tfue, una sospensione temporanea da Twitch. ...