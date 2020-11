NFL | Week 11 – Questa volta vincono i Seahawks

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nel match del Thursday Night, di11, Seattle ritrova la vittoria, dopo le due sconfitte consecutive, contro Bills e Rams. Al Century Link field, i Cardinals escono sconfitti, contro i, per 21-28. La squadra di Pete Carroll si risolleva, dagli ultimi due insuccessi, giocando una partita molto ordinata e tenuta sotto controllo fino alla fine. Arizona non riesce, dunque, a ripetere il risultato della7, in cui ha ottenuto la vittoria grazie a un field gol nell’over time. Cardinals-, la difesa di Seattle è più ordinata? Due settimane dopo la pesante sconfitta contro Buffalo, itornano a vincere e lo fanno senza correre grossi rischi. Il successo contro i Cardinals arriva anche per merito di una difesa aggressiva e solida, che, soprattutto nel secondo, tempo, ...