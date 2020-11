La Juventus osserva Nuno Mendes

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) I bianconeri restano sempre vigili sul mercato. Il piano della società è chiaro: giocatori giovani su cui puntare per il futuro. Ecco perchè Paratici monitora con attenzione, terzino classe 2002 dello Sporting Lisbona. Chi è? Il giocatore è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona. Ha esordito in prima squadra il 12 giugno 2020 nella sfida contro il Paços Ferreira, match che ha visto vincere lo Sporting per 1-0. Pochi giorni dopo ha rinnovato il proprio contratto fino al 2025. Il ragazzo in questa stagione sta trovando una discreta continuità, con sette presenze nel campionato portoghese (sempre titolare) e due gare giocate nelle qualificazioni alla fase a gironi della UEFA Europa League. IL ragazzo si fa apprezzare soprattutto per le spiccate doti offensive e la buona tecnica di ...