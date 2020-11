Impianti sciistici, Regioni: aperti in zone arancioni, ma con limiti. Chiusi in zone rosse (Di venerdì 20 novembre 2020) Sciare in sicurezza con il Covid sarà possibile, ma non ovunque: Impianti sciistici Chiusi nelle zone rosse , e con limitazioni di presenze al 50% in quelle arancioni. Via libera per le altre, ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Sciare in sicurezza con il Covid sarà possibile, ma non ovunque:nelle, e con limitazioni di presenze al 50% in quelle. Via libera per le altre, ...

MrKountsby : Ma certo, riapriamo al 50% gli impianti sciistici ???? così dalle terapie intensive sulle zone rosse passeremo diret… - paolomorelli37 : @TgLa7 Le società proprietarie degli impianti sciistici che fanno oligopolio sui prezzi,assurdamente alti, fanno de… - Frances69615576 : @GiovanniAgost20 Perché non hai sentito quelle di Fugatti , presidente del Trentino. È indeciso se farlo diventare… - scimarche : #Sci #Abruzzo, ristori per 3 milioni di euro per gestori impianti sciistici #Covid #SciAbruzzo #SciMarche… - CorriereAlpi : È quanto prevede la bozza del documento sugli impianti sciistici, che sarà portato in Conferenza delle Regioni lune… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sciistici Torna la neve sull'Appennino toscano: impianti sciistici pronti ad aprire in sicurezza inToscana A Zeri e Cerreto arriva la neve: speranze per gli impianti

Cinque centimetri abbondanti caduti durante la notte fanno ben sperare. Si vorrebbe aprire per l'Immacolata LUNIGIANA. Dopo una prima spolverata il 13 ottobre scorso, è arrivata la prima vera nevicata ...

Impianti sciistici, Regioni: aperti in zone arancioni, ma con limiti. Chiusi in zone rosse

Roma, 20 novembre 2020 - Sciare in sicurezza con il Covid sarà possibile, ma non ovunque: impianti sciistici chiusi nelle zone rosse, e con limitazioni di presenze al 50% in quelle arancioni. Via ...

Cinque centimetri abbondanti caduti durante la notte fanno ben sperare. Si vorrebbe aprire per l'Immacolata LUNIGIANA. Dopo una prima spolverata il 13 ottobre scorso, è arrivata la prima vera nevicata ...Roma, 20 novembre 2020 - Sciare in sicurezza con il Covid sarà possibile, ma non ovunque: impianti sciistici chiusi nelle zone rosse, e con limitazioni di presenze al 50% in quelle arancioni. Via ...