Il Lemon Bowl non si ferma | aperte le iscrizioni per main draw | qualificazioni e prequalificazioni

(Di venerdì 20 novembre 2020) Si scaldano i motori per la 37esima edizione del, la prima a porte chiuse nella storia di uno tra i più graditi appuntamenti della stagione. Gli organizzatori, in attesa di ulteriori sviluppi, sono già al lavoro per consentire il regolare svolgimento della manifestazione nel totale rispetto di regole e protocolli di sicurezza. Come ormai da tradizione saranno tre i circoli ospitanti: New Penta 2000 (storica sede centrale), Polisportiva Palocco ed Eschilo 2, per un totale di oltre 30 campi a disposizione. A concorrere per sollevare al cielo l’ambita coppa piena di limoni, centinaia di ragazze e ragazzi delle categorie under 10, 12 e 14, tutti pronti a darsi battaglia fino all’ultimo ‘15’ con il sogno di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Sulle orme di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti – Tanti i giovani e giovanissimi pronti ad ...