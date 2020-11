“Ho 18 anni, ero stata invitata a una festa, mi sono trovata in questo inferno” (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo gli abusi subiti la notte del 10 ottobre, “prigioniera” per quasi ventiquattro ore nella camera padronale di Alberto Maria Genovese, ora i servizi televisivi, i giornali, le trasmissioni: tutti parlano di quello che è successo a Terrazza sentimento, il superattico con vista Duomo del “mago delle startup” in carcere dal 6 novembre, dei festini, delle violenze. E intanto non manca chi l’accusa, chi le punta il dito contro. La diciottenne che sarebbe stata abusata nei festini organizzati da Genovese a Milano, parla alla Stampa e al Corriere della Sera attraverso il suo avvocato, Luca Procaccini. “sono distrutta, sotto choc. Ma di certo non me la sono andata a cercare – ha detto – Ho 18 anni, volevo solo divertirmi, ero stata invitata a una festa, mai pensavo di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo gli abusi subiti la notte del 10 ottobre, “prigioniera” per quasi ventiquattro ore nella camera padronale di Alberto Maria Genovese, ora i servizi televisivi, i giornali, le trasmissioni: tutti parlano di quello che è successo a Terrazza sentimento, il superattico con vista Duomo del “mago delle startup” in carcere dal 6 novembre, dei festini, delle violenze. E intanto non manca chi l’accusa, chi le punta il dito contro. La diciottenne che sarebbeabusata nei festini organizzati da Genovese a Milano, parla alla Stampa e al Corriere della Sera attraverso il suo avvocato, Luca Procaccini. “distrutta, sotto choc. Ma di certo non me laandata a cercare – ha detto – Ho 18, volevo solo divertirmi, eroa una, mai pensavo di ...

gianluigibuffon : Quando ho debuttato in Serie A, il mondo era completamente diverso. Eppure sono passati solo 25 anni. 9132 giorni.… - Giorgiolaporta : Ho visto #Berlusconi votare la fiducia a Monti e Letta, inciuciare al Nazareno con Renzi e Gentiloni e ora provarci… - fattoquotidiano : Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rido… - mastrobradipo : Sono andata a #Norimberga per raccontarvi che fine ha fatto l'Aula 600 dove Goering, Hess, Keitel, Frank, Speer e g… - yugenvtae : comunque ora che ho ripreso ad andarmi a letto presto sto proprio meglio la mattina wow che bello dopo 3/4 anni son… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho anni Kaymera Technologies, gli Sviluppatori della Cybersecurity di fascia Enterprise Annunciano l'Assunzione di Dan Halutz, Ex Capo del Personale delle Forze di Difesa Israeliane Fortune Italia