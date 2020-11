Djokovic-Zverev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Londra 2020

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) Novake Alexandersi affrontano nella terza giornata del gruppo Tokyo 1970 alle Atp. Il numero uno al mondo sfida il tedesco in quella che è la partita decisiva per il passaggio del turno. Thiem, già passato come primo nel girone, trova invece Schwartzman. La contesa odierna, nella giornata di venerdì 20 novembre, è in programma non prima delle ore 15:00 italiane (dopo il doppio): latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. SportFace.