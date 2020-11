Covid, Bruno Vespa zittisce il pd Romano: «Sono basito, non avete fatto tutto il possibile» (video) (Di venerdì 20 novembre 2020) Bruno Vespa, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, commenta la gestione dell’emergenza Covid da parte del governo. «Una cosa buona l’ha fatta, la cassa integrazione per tutti. Poi però l’Inps ha fatto in modo che arrivassero con ritardi inaccettabili». Poi mette il dito sulla piaga: «Si sapeva benissimo che ci sarebbe stato un problema trasporti all’inizio della scuola», sottolinea il conduttore di Porta a Porta. Bruno Vespa: «Guardate il fatturato» «Sono veramente basito all’idea che non sia stato fatto tutto il possibile per risolvere alla radice il problema dei trasporti che è stato la causa principale della ripresa del contagio. Secondo problema, i ristori. Non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 20 novembre 2020), in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, commenta la gestione dell’emergenzada parte del governo. «Una cosa buona l’ha fatta, la cassa integrazione per tutti. Poi però l’Inps hain modo che arrivassero con ritardi inaccettabili». Poi mette il dito sulla piaga: «Si sapeva benissimo che ci sarebbe stato un problema trasporti all’inizio della scuola», sottolinea il conduttore di Porta a Porta.: «Guardate il fatturato» «veramenteall’idea che non sia statoilper risolvere alla radice il problema dei trasporti che è stato la causa principale della ripresa del contagio. Secondo problema, i ristori. Non ...

