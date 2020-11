Coronavirus | il nuovo report | “Si iniziano a vedere gli effetti delle misure di contenimento | in alcune Regioni Rt inferiore a 1”

mante : Il grande vantaggio del nuovo network 6G che la Cina sta sperimentando attraverso i satelliti è che il coronavirus… - tonyscuut : RT @bgallavotti: Nell'ultima settimana ho sentito le interpretazioni più fantasiose su 'ciò che avrei voluto intendere' parlando a #dimarte… - wam_the : Avellino news: le ultime notizie di oggi 20 novembre 2020 - effe_grazia : RT @SinistroTOP: ??Nuovo #Dpcm, solo da #Lidl. #20Novembre #COVID19 #coronavirus - Alessandro6365 : RT @Allianz_936: #AutoEMotori ? ZONA GIALLA, ZONA ARANCIONE E ZONA ROSSA: COSA CAMBIA? Il nuovo provvedimento per contenere la risalita de… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

RIETI - Coronavirus: 85 nuovi casi e due decessi in ospedale. I guariti sono 68, tornano a salire i positivi che sono 1348. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle ...La scienza non si ferma e non è mai stata così coinvolgente: torna l’appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori in una veste nuova e completamente online. Per il terzo anno consecutivo, l’Unive ...