Come avviare un e-commerce di successo (Di venerdì 20 novembre 2020) La pandemia da covid-19 ha sicuramente messo in mostra le tante debolezze del nostro sistema economico finanziario. Un mercato baso fin troppo sui negozi fisici che, costretti a chiudere a causa delle norme anticontagio, hanno riscontrato serie difficoltà nel rialzarsi. In realtà una soluzione a questo ci sarebbe, ovvero quella di iniziare a spostare il proprio business online, sfruttando una vetrina disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non a caso, in passato, vi abbiamo già mostrato Come ormai sia perfino possibile avere la spesa a casa. Tutto, o quasi, diventa a portata di mouse, o di smartphone, grazie ai negozi virtuali. Avere un e-commerce, tuttavia, non è di certo semplice e, prima di avventurarsi in questa avventura, è bene che si analizzino al meglio tutti i rischi che questa nuova attività imprenditoriale può comportare.

La PS5 così come le precedenti console, presenta la modalità provvisoria, la quale permette di risolvere temporaneamente alcune problematiche che ...

