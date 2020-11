Can Yaman andrà a l’Isola dei Famosi? Ecco tutte le indiscrezioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Il famoso reality televisivo, “l’Isola dei Famosi”, partirà con la sua nuova edizione il 2 aprile 2021 e sembra che Mediaset voglia tra i membri sia il divo turco Can Yaman, sia la splendida Ilary Blasi. Il divo aveva chiesto di partecipare anche alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, chiedendo un cachet di 200 mila euro, ma dato che questo terminerà a febbraio, Ecco farsi largo l’idea di unirsi all’Isola più famosa della televisione, che dovrebbe iniziare con l’arrivo della primavera. Certo, tutto potrebbe cambiare a causa dei problemi e delle restrizioni che il mondo e il nostro paese stanno vivendo per via del Covid-19. credit: Instagram/Can Yaman In rete cominciano a trapelare inomi dei primi vip che dovrebbero partecipare a questa edizione del reality, tra questi possiamo ... Leggi su virali.video (Di venerdì 20 novembre 2020) Il famoso reality televisivo, “dei”, partirà con la sua nuova edizione il 2 aprile 2021 e sembra che Mediaset voglia tra i membri sia il divo turco Can, sia la splendida Ilary Blasi. Il divo aveva chiesto di partecipare anche alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, chiedendo un cachet di 200 mila euro, ma dato che questo terminerà a febbraio,farsi largo l’idea di unirsi alpiù famosa della televisione, che dovrebbe iniziare con l’arrivo della primavera. Certo, tutto potrebbe cambiare a causa dei problemi e delle restrizioni che il mondo e il nostro paese stanno vivendo per via del Covid-19. credit: Instagram/CanIn rete cominciano a trapelare inomi dei primi vip che dovrebbero partecipare a questa edizione del reality, tra questi possiamo ...

