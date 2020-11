Buoni spesa covid a ricchi e camorristi: scoperte 700 persone (Di venerdì 20 novembre 2020) La Guardia di Finanza ha scoperto circa 700 abusi di Buoni spesa covid. Doveva essere uno strumento per poveri ed invece è finito nelle mani di camorristi e benestanti Fonte Facebook – Pizza da PazziNelle situazioni di difficoltà ci sono sempre i furbetti che se ne approfittano. Non fa eccezione la pandemia di covid-19, che ha fatto registrare alcuni episodi piuttosto indecorosi. A Napoli ad esempio, la Guardia di Finanza ha smascherato circa 700 persone che hanno percepito in maniera indebita i bonus spesa covid messi a disposizione dalla Protezione Civile. I voucher erano stati concessi durante il periodo di lockdown di marzo e aprile per le famiglie bisognose. Nella città partenopea erano stati stanziati oltre 8 milioni di euro ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) La Guardia di Finanza ha scoperto circa 700 abusi di. Doveva essere uno strumento per poveri ed invece è finito nelle mani die benestanti Fonte Facebook – Pizza da PazziNelle situazioni di difficoltà ci sono sempre i furbetti che se ne approfittano. Non fa eccezione la pandemia di-19, che ha fatto registrare alcuni episodi piuttosto indecorosi. A Napoli ad esempio, la Guardia di Finanza ha smascherato circa 700che hanno percepito in maniera indebita i bonusmessi a disposizione dalla Protezione Civile. I voucher erano stati concessi durante il periodo di lockdown di marzo e aprile per le famiglie bisognose. Nella città partenopea erano stati stanziati oltre 8 milioni di euro ...

