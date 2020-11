Brescia-Buducnost in tv: data, orario, canale e diretta streaming Eurocup 2020/2021 (Di venerdì 20 novembre 2020) Al PalaLeonessa sfida di recupero della sesta giornata della fase a gruppi di Eurocup 2020/2021. Scendono in campo Germani Brescia e Buducnost che si ritrovano dopo il match d’andata vinto a Podgorica dai montenegrini. In settimana i biancoblu hanno trovato la loro seconda vittoria nella rassegna proprio contro un’altra compagine del Montenegro, il Mornar Bar. Venerdì 20 novembre alle ore 18.30 inizierà il confronto che potrete seguire in diretta sulla piattaforma di Eurosport Player. Brescia-Buducnost SEGUI IN diretta SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Al PalaLeonessa sfida di recupero della sesta giornata della fase a gruppi di. Scendono in campo Germaniche si ritrovano dopo il match d’anvinto a Podgorica dai montenegrini. In settimana i biancoblu hanno trovato la loro seconda vittoria nella rassegna proprio contro un’altra compagine del Montenegro, il Mornar Bar. Venerdì 20 novembre alle ore 18.30 inizierà il confronto che potrete seguire insulla piattaforma di Eurosport Player.SEGUI INSportFace.

AllAroundnet : 7DAYS Eurocup #Round6 2020-21: la Germani Brescia - AllAroundnet : 7DAYS Eurocup #Round6 2020-21: la Germani Brescia vuole fare il bis in 72 ore al - SportandoIT : Brescia, c’è il Buducnost per non disperdere lo slancio e proseguire la rincorsa europea - LeonessaBrescia : Germani Brescia, c’è il Buducnost per non disperdere lo slancio e proseguire la rincorsa europea ??… - spel81 : Da domenica Brescia è attesa a 'una settimana da Eurolega' Domenica 15 vs. Dolomiti Energia Trentino Mercoledì 18… -