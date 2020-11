Bordoni | nessuna lite | coalizione centrodestra in salute

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – Liti a livello nazionale per il passaggio di tre parlamentari da Forza Italia alla Lega? “Assolutamente no. Lagode di ottimasia a livello nazionale che locale. Il covid ha certo rallentato gli incontri, soprattutto su Roma, dove partecipano i leader nazionali. Ma spero che nei prossimi giorni si riprenda il dialogo, che non si e’ mai fermato, per scegliere candidato sindaco, squadra e programma”. Cosi’ il consigliere comunale della Lega e segretario d’aula, Davide, nel corso di un’intervista con l’agenzia stampa Dire nell’ambito della rubrica DIREzione Roma. “Quello che e’ successo nei giorni scorsi e’ frutto di normali dibattiti parlamentari. E’ evidente che su alcune questioni ci sono visioni diverse, ma credo che come per le ultime elezioni regionali andremo uniti anche per le grandi citta’ dove si ...