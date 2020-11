Biden compie 78 anni: 'Abbiamo davanti un lungo inverno' e su Trump dice... (Di venerdì 20 novembre 2020) Joe Biden, il presidente eletto degli Stati Uniti d'America, compie oggi 78 anni. Se la sua vittoria sarà confermata dai grandi elettori fra un mese, l'ex vicepresidente ai tempi di Barack Obama ... Leggi su globalist (Di venerdì 20 novembre 2020) Joe, il presidente eletto degli Stati Uniti d'America,oggi 78. Se la sua vittoria sarà confermata dai grandi elettori fra un mese, l'ex vicepresidente ai tempi di Barack Obama ...

RaiNews : Joe Biden compie 78 anni, sarà il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti - HuffPostItalia : Joe Biden compie 78 anni. 'Ci aspetta inverno buio, Trump irresponsabile' - ilriformista : Compie oggi 78 anni quello che a gennaio (nonostante le accuse di brogli di Donald Trump) dovrebbe diventare il più… - fedegraziani : RT @rassegnagram: È il #20novembre! E quindi? * Giornata mondiale dei diritti dei bambini * Joe #Biden compie 78 anni * #Conte nomina un… - willycuba65 : RT @Newsinunclick: Joe Biden compie 78 anni, sarà il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti - See more at: -