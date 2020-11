Benzina, diesel e gpl: ancora rialzi per i prezzi praticati (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

dellorco85 : «Nuove macchine e altri veicoli a benzina e diesel non saranno più venduti in Gran Bretagna dal 2030» ha dichiarato… - disinformatico : Dal 2030 in UK non verranno più vendute auto a benzina o diesel. Il futuro arriva in fretta. Meglio prepararsi. - transnazionale : Uk, entro il 2030 stop ad auto a benzina e diesel #spaziotransnazionale informa - giovannipalmeri : RT @disinformatico: Dal 2030 in UK non verranno più vendute auto a benzina o diesel. Il futuro arriva in fretta. Meglio prepararsi. - flaeifvg : Regno Unito, stop auto a benzina e diesel dal 2030. Il piano clima in 10 punti - Energia Oltre -