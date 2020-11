Ballando con le Stelle 2020, Alessandra Mussolini: «Milly mi ha chiesto di ballare con Samuel Peron. Dovrei imparare la coreografia in un giorno» (Di venerdì 20 novembre 2020) Storie Italiane Quando un ballerino è impossibilitato, ecco che arriva a sostituirlo Samuel Peron. Potrebbe accadere questo nella finalissima di Ballando con le Stelle 2020, in programma domani sera in prima serata. Per via dell’isolamento di Maykel Fonts, attualmente positivo al Covid, il professionista – guarito da Coronavirus – potrebbe infatti scendere in pista al fianco di Alessandra Mussolini, entrando in suo soccorso esattamente come ha fatto, qualche settimana fa, con Vittoria Schisano. Un escamotage che, di fatto, consentirebbe alla donna – sempre risultata negativa ad ogni tampone a cui è stata sottoposta – di concorrere per la vittoria finale. La rivelazione è arrivata nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, grazie ad una telefonata ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 20 novembre 2020) Storie Italiane Quando un ballerino è impossibilitato, ecco che arriva a sostituirlo. Potrebbe accadere questo nella finalissima dicon le, in programma domani sera in prima serata. Per via dell’isolamento di Maykel Fonts, attualmente positivo al Covid, il professionista – guarito da Coronavirus – potrebbe infatti scendere in pista al fianco di, entrando in suo soccorso esattamente come ha fatto, qualche settimana fa, con Vittoria Schisano. Un escamotage che, di fatto, consentirebbe alla donna – sempre risultata negativa ad ogni tampone a cui è stata sottoposta – di concorrere per la vittoria finale. La rivelazione è arrivata nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, grazie ad una telefonata ...

