Babbo Ibrahimovic | regala una PlayStation 5 ai suoi compagni di squadra

Leggi su zon

(Di venerdì 20 novembre 2020) A casa Milan il Natale è arrivato in anticipo. Zlatanha donato una5 ad ogni suo compagno diIl Natale, come ogni anno, si festeggia il 25 dicembre, ma quest’anno a casa Milan è arrivato in anticipo. Infatti, i giocatori rossoneri hanno trovato sotto l’albero una5, nel giorno del suo lancio mondiale. Tutto merito, naturalmente, di Zlatan. Lo svedese, sempre più leader della, ha deciso di donare aidil’ultima versione della famosa console per videogiochi, che proprio ieri è stata lanciata sul mercato. I rossoneri hanno ringraziato l’attaccante sui social, come testimoniano le storie Instagram di Castillejo, Musacchio e Leao. Un gesto che dimostra ancora una volta quanto ...