The Crown 4: un topo appare (per errore?) in una scena, Netflix risponde (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è un topo a Buckingham Palace o questo, almeno, è quello che abbiamo potuto vedere nel terzo episodio del quarto capitolo di The Crown, da pochi giorni disponibile su Netflix. La quarta stagione di The Crown è tutta incentrata sul rapporto fra Carlo e Diana che coronano la favola d’amore con il fantasma (fin troppo presente) di Camilla, dando vita a quello che è sempre stato un triangolo che ha riempito le prime pagine dei rotocalchi di tutto il mondo. La stagione è molto piaciuta, anche se molti si sono riversati sui social per commentare proprio il cameo del topo che è apparso (probabilmente per errore) in una scena a Buckingham Palace con protagonista Marion Bailey nei panni della Regina Madre. Una scena d’intermezzo, che anticipa il momento in ... Leggi su biccy (Di venerdì 20 novembre 2020) C’è una Buckingham Palace o questo, almeno, è quello che abbiamo potuto vedere nel terzo episodio del quarto capitolo di The, da pochi giorni disponibile su. La quarta stagione di Theè tutta incentrata sul rapporto fra Carlo e Diana che coronano la favola d’amore con il fantasma (fin troppo presente) di Camilla, dando vita a quello che è sempre stato un triangolo che ha riempito le prime pagine dei rotocalchi di tutto il mondo. La stagione è molto piaciuta, anche se molti si sono riversati sui social per commentare proprio il cameo delche è apparso (probabilmente per) in unaa Buckingham Palace con protagonista Marion Bailey nei panni della Regina Madre. Unad’intermezzo, che anticipa il momento in ...

ilpost : Le foto vere delle storie di “The Crown” - NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - buholima : Justo viendo The Crown csm xdxdxd - shergion_ : mamma sta guardando the crown doppiato e vedere il lavoro di claire foy rovinato in questo modo mi distrugge ?? -