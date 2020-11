Terna, piano industriale: in 2021-23 +8% annuo dividendi (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la politica dei dividendi, dal 2021 al 2023 si prevede un Cagr del dividendo per azione (Dps) pari all'8%, rispetto al dividendo di competenza dell'esercizio 2020. Per gli anni 2024 e 2025 si prevede un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell'esercizio 2023. E' quanto si legge nel piano di Terna che è stato approvato dal Cda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Per quanto riguarda la politica dei, dalal 2023 si prevede un Cagr del dividendo per azione (Dps) pari all'8%, rispetto al dividendo di competenza dell'esercizio 2020. Per gli anni 2024 e 2025 si prevede un payout del 75%, con un dividendo minimo comunque garantito pari al dividendo di competenza dell'esercizio 2023. E' quanto si legge neldiche è stato approvato dal Cda.

zazoomblog : Terna da attività non regolate contributo a ebitda pari a 450 mln in arco piano - #Terna #attività #regolate… - fisco24_info : Terna, piano industriale: in 2021-23 +8% annuo dividendi : - TV7Benevento : Terna, piano industriale: in 2021-23 +8% annuo dividendi... - zazoomblog : Terna piano industriale prevede importante creazione di posti di lavoro - #Terna #piano #industriale #prevede - AvveniaEnergia : RT @TernaSpA: Un piano da 8,9 miliardi di euro di investimenti in Italia, l'impegno più alto di Terna per il Paese, in crescita del 22% ris… -