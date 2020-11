Serie A, De Siervo: “Completata prima versione del protocollo per tamponi a livello nazionale” (Di giovedì 19 novembre 2020) “La Federazione medico sportiva italiana ha completato stamattina la prima versione del protocollo che consentira’ di individuare l’azienda che si occupera’ a livello nazionale di processare i tamponi per il Covid-19. Un passo importante per rendere il sistema di controllo della Serie A ancora piu’ rigoroso”. Lo ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. “E’ un capitolato complesso. Lavoriamo da questa mattina con uno strumento validato dalla Fmsi: l’idea che ci sia una protocollo che ci aiuta ad individuare questo centro per processare i test e’ un elemento di maggior forza del sistema”, ha aggiunto De Siervo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) “La Federazione medico sportiva italiana ha completato stamattina ladelche consentira’ di individuare l’azienda che si occupera’ anazionale di processare iper il Covid-19. Un passo importante per rendere il sistema di controllo dellaA ancora piu’ rigoroso”. Lo ha dichiarato Luigi De, amministratore delegato della LegaA. “E’ un capitolato complesso. Lavoriamo da questa mattina con uno strumento validato dalla Fmsi: l’idea che ci sia unache ci aiuta ad individuare questo centro per processare i test e’ un elemento di maggior forza del sistema”, ha aggiunto De. SportFace.

