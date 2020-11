Roma Urbanistica | entro la prossima settimana rilasciati primi certificati richiesti con sistema telematico

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 19 novembre 2020) Sarannolain sanatoria di pratiche di condono presentate attraverso la piattaforma tecnologica SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia. L’obiettivo è l’implementazione delnel suo complesso. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Prosegue quindi la semplificazione delle procedure attraverso la piattaforma tecnologica SUE – Servizi Unificati per l’Edilizia, attivata nei mesi scorsi, che consente di usufruire telematicamente, attraverso un unico punto di accesso e con un accreditamento unico, di tutti i servizi disponibili per il settore dell’edilizia. Ad oggi sono state evase quasi 1500 pratiche di oltre 3000 richieste di documentazione effettuate digitalmente ed è stato concluso l’iter su un ...