Rinnovato l'accordo per il piano di contenimento delle nutrie, in campo 500 cacciatori (Di giovedì 19 novembre 2020) L'attività di controllo contro la proliferazione della nutria, coordinata dalla Provincia, proseguirà sulla base un accordo triennale, valido fino al 2023, che coinvolge Comuni e diversi enti tra cui ...

