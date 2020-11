Rapporto Gimbe. La curva dei contagi ancora non scende, +41,7% di decessi in una settimana: «Riaprire per Natale? Avrebbe gravi conseguenze» (Di giovedì 19 novembre 2020) I nuovi contagi rallentano, ma la curva ancora non scende. A rilevarlo è la Fondazione Gimbe nel nuovo monitoraggio sull’emergenza Covid-19 in Italia. A essere presa in esame è la settimana dall’11 al 17 novembre, periodo in cui i numeri hanno fatto registrare un «primo rallentamento». A fronte di una lieve riduzione dei tamponi, 854.626 rispetto a 872.026, pari al – 2%, sono 242.609 i nuovi contagi osservati rispetto alla settimana precedente, in cui erano 235.634. Si tratta del 24,4% in più rispetto al 31% dei sette giorni scorsi. Gimbe Trend settimanale dei nuovi casi e dell’incremento 5 dei casi A non rallentare sono invece i decessi per cui il report registra un incremento del 41,7%. Dalle ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 novembre 2020) I nuovirallentano, ma lanon. A rilevarlo è la Fondazionenel nuovo monitoraggio sull’emergenza Covid-19 in Italia. A essere presa in esame è ladall’11 al 17 novembre, periodo in cui i numeri hanno fatto registrare un «primo rallentamento». A fronte di una lieve riduzione dei tamponi, 854.626 rispetto a 872.026, pari al – 2%, sono 242.609 i nuoviosservati rispetto allaprecedente, in cui erano 235.634. Si tratta del 24,4% in più rispetto al 31% dei sette giorni scorsi.Trendle dei nuovi casi e dell’incremento 5 dei casi A non rallentare sono invece iper cui il report registra un incremento del 41,7%. Dalle ...

Open_gol : Rapporto Gimbe. La curva dei contagi ancora non scende, +41,7% di decessi in una settimana: «Riaprire per Natale? A… - Open_gol : Rapporto @Gimbe, in una settimana +70% di morti per #Covid_19. Le terapie intensive oltre la soglia di saturazione… - MariaStellabra : RT @Open_gol: Rapporto Gimbe. La curva dei contagi ancora non scende, +41,7% di decessi in una settimana: «Riaprire per Natale? Avrebbe gra… - EuMaurohho : RT @Open_gol: Rapporto Gimbe. La curva dei contagi ancora non scende, +41,7% di decessi in una settimana: «Riaprire per Natale? Avrebbe gra… - robertopontillo : RT @Open_gol: Rapporto Gimbe. La curva dei contagi ancora non scende, +41,7% di decessi in una settimana: «Riaprire per Natale? Avrebbe gra… -