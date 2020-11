Pooh di nuovo insieme in memoria di Stefano D’Orazio? (Di giovedì 19 novembre 2020) Pooh di nuovo insieme? Si valuta la possibilità per la band di organizzare qualcosa in memoria del loro collega e amico Stefano D’Orazio, morto qualche giorno fa. foto facebookSi torna a parlare ancora una volta della prematura scomparsa di Stefano D’Orazio, storico batterista della band che ha alle spalle oltre cinquant’anni di carriera e che adesso, nonostante lo scioglimento, è rimasta orfana di un membro fondamentale. Il romano era ricoverato da qualche tempo all’Ospedale Gemelli di Roma per curare una patologia di cui soffriva da qualche tempo di cui nessuno sapeva nulla, il Coronavirus ha però peggiorato le sue condizioni, fino a condurlo alla morte. Oggi a distanza di qualche giorni, si sta facendo sempre più concreta la ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020)di? Si valuta la possibilità per la band di organizzare qualcosa indel loro collega e amico, morto qualche giorno fa. foto facebookSi torna a parlare ancora una volta della prematura scomparsa di, storico batterista della band che ha alle spalle oltre cinquant’anni di carriera e che adesso, nonostante lo scioglimento, è rimasta orfana di un membro fondamentale. Il romano era ricoverato da qualche tempo all’Ospedale Gemelli di Roma per curare una patologia di cui soffriva da qualche tempo di cui nessuno sapeva nulla, il Coronavirus ha però peggiorato le sue condizioni, fino a condurlo alla morte. Oggi a distanza di qualche giorni, si sta facendo sempre più concreta la ...

MusicStarStaff : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano 'ONE SKY' insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… - AllMusicItalia : Io sogno è il nuovo singolo di @g_bennie, in radio dal 6 novembre. Il brano nasce da un testo inedito di Valerio Ne… - musicanotizie : “Le canzoni della nostra storia”, in uscita un nuovo cofanetto dei Pooh - VinnyVinile : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano “ONE SKY” insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… - Dj_JoeFlanger : DODI BATTAGLIA: è in radio e in digitale il brano “ONE SKY” insieme ad AL DI MEOLA, che anticipa il nuovo album di… -