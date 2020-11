Pezzopane Pd | Garante ponga fine a propaganda Marsilio Indecente post su pagina istituzionale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 novembre 2020) L'Aquila - “Sapevamo che la destra è più interessata allache a dare rise ai bisogni degli abruzzesi. Da settimane, infatti, vediamo in tv il presidenteimpegnato a polemizzare contro il governo, con l’unico scopo di tentare di coprire le gravi carenze della Regione che amministra. Ma adesso hanno superato ogni misura. Sulladella Regione è stato pubblicato un servizio sulla sanità costruito ad arte per attaccare il governo e inserito nella puntata di Quarta Repubblica, conintervistato per sottolineare la mancata realizzazione dei lavori ad Avezzano e senza alcun contraddittorio. Ilsfacciato e mistificatorio è stato nottetempo rimosso perché inondato di critiche. Mi appello al...