Pandemia, in Usa oltre 247mila morti e dal cts avvertono: “Niente cenone” (Di giovedì 19 novembre 2020) Pandemia, mentre negli Usa si va oltre 247mila morti e più di 69mila persone ricoverate dal cts avvertono gli italiani Negli Stati Uniti d’America, sono ben 247.101 i deceduti su un totale di 11.188.766 positivi dall’inizio della Pandemia. I guariti, invece, sono 4.185.549. Domenica, secondo il Covid Tracking Project, ha fatto registrare un record negativo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 19 novembre 2020), mentre negli Usa si vae più di 69mila persone ricoverate dal ctsgli italiani Negli Stati Uniti d’America, sono ben 247.101 i deceduti su un totale di 11.188.766 positivi dall’inizio della. I guariti, invece, sono 4.185.549. Domenica, secondo il Covid Tracking Project, ha fatto registrare un record negativo L'articolo proviene da YesLife.it.

NicolaPorro : In mezza Italia gli ospedali erano già al collasso. Adesso qualcuno usa il #Covid per fingere che il problema sia s… - mante : Oggi per il secondo giorno di seguito siamo il paese con maggior numero di morti al mondo per la pandemia (636) dopo gli USA (765). - SignorErnesto : RT @cmgaston: Noi Paese modello con sanità pubblica che ha affrontato la pandemia con coraggio e misure draconiane. Gli USA allo sbaraglio… - cmgaston : Noi Paese modello con sanità pubblica che ha affrontato la pandemia con coraggio e misure draconiane. Gli USA allo… - 8_ferro : RT @Sardina20201: Anche oggi #Italia ha tanti decessi da #COVID19 quanto gli #USA che però hanno 50 volte in più di popolazione. È chiariss… -