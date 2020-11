"Non si poteva fare altro". La cacciata di Mauro Corona da CartaBianca? Indiscrezione esplosiva di Maurizio Costanzo (Di giovedì 19 novembre 2020) Ormai, la cacciata di Mauro Corona da CartaBianca, dopo quel "gallina" a Bianca Berlinguer, risale a molte settimane fa. Eppure, si continua a parlare della vicenda che riguarda Rai 3, con i gossip su Franco Di Mare e gli appelli della conduttrice per reintegrare lo scrittore-montanaro. E ora, sulla vicenda, dice la sua anche Maurizio Costanzo. Lo fa in un intervento sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, dove osserva: "Con questa scelta la rete si è esposta, ma non credo ci fossero alternative. Lo scrittore ha fatto bene a scusarsi, ma il danno ormai era fatto. A CartaBianca di sicuro troveranno altri collaboratori di valore", rimarca il marito di Maria De Filippi. Insomma, il caso è chiuso. E secondo Costanzo si è chiuso anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Ormai, ladida, dopo quel "gallina" a Bianca Berlinguer, risale a molte settimane fa. Eppure, si continua a parlare della vicenda che riguarda Rai 3, con i gossip su Franco Di Mare e gli appelli della conduttrice per reintegrare lo scrittore-montanaro. E ora, sulla vicenda, dice la sua anche. Lo fa in un intervento sul settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, dove osserva: "Con questa scelta la rete si è esposta, ma non credo ci fossero alternative. Lo scrittore ha fatto bene a scusarsi, ma il danno ormai era fatto. Adi sicuro troveranno altri collaboratori di valore", rimarca il marito di Maria De Filippi. Insomma, il caso è chiuso. E secondosi è chiuso anche ...

CottarelliCPI : Non ho parole. Il terzo commissario della sanità calabrese #Gaudio si è dimesso a poche ore dalla sua nomina. I pri… - borghi_claudio : I veri terrapiattisti sono quelli che per anni ci hanno detto che non si poteva fare deficit, che lo spread dipende… - lore944 : @gayburg Chi altri poteva scegliere la Lega se non uno che sputa odio ogni volta che apre bocca? - osternimmer99 : @Gianmar26145917 Già che si trovava in commissione esteri, poteva domandare dei pescatori di Mazara nelle mani dell… - FDePalo : RT @formichenews: Il caos scuole si poteva evitare. @lofioramonti spiega come. Il punto nevralgico non è tanto ciò che sta accadendo nelle… -