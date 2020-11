NBA 2020-2021, infortunio alla gamba per Klay Thompson (Di giovedì 19 novembre 2020) Poco prima del draft NBA che si è tenuto qualche ora fa, sono arrivate notizie bruttissime per i Golden State Warriors. Klay Thompson, il quale ha saltato tutta l’ultima stagione a causa della rottura del crociato rimediata alle Finals 2019, si è infortunato alla gamba mentre si stava allenando in vista dell’annata che sta per cominciare. La guardia del sodalizio californiano, stante quanto riporta Shams Charania, si sta ora sottoponendo a dei test per capire l’entità del problema. Dalle prime indiscrezioni di Charania sembra che l’infortunio riguardi il tallone. Chris Hayes di Yahoo!, a sua volta, comunica che la paura di Golden State è che Thompson abbia subito un grave infortunio al tendine d’Achille. Il rischio è che Klay debba restare fuori ancora ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Poco prima del draft NBA che si è tenuto qualche ora fa, sono arrivate notizie bruttissime per i Golden State Warriors., il quale ha saltato tutta l’ultima stagione a causa della rottura del crociato rimediata alle Finals 2019, si è infortunatomentre si stava allenando in vista dell’annata che sta per cominciare. La guardia del sodalizio californiano, stante quanto riporta Shams Charania, si sta ora sottoponendo a dei test per capire l’entità del problema. Dalle prime indiscrezioni di Charania sembra che l’riguardi il tallone. Chris Hayes di Yahoo!, a sua volta, comunica che la paura di Golden State è cheabbia subito un graveal tendine d’Achille. Il rischio è chedebba restare fuori ancora ...

