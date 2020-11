L’inizio di tutto | la fine di qualcosa

Leggi su blogo

(Di giovedì 19 novembre 2020) Questa è l’ottava puntata di Fixing News, un progetto di Blogo in collaborazione con Slow News. Esce una volta a settimana e se vuoi saperne di più puoi cliccare qui per leggere il “manifesto”. Se invece vuoi ascoltare questo articolo in formato Podcast, lo trovi subito qui sotto, (ed anche su Spreaker, Spotify e sulle altre piattaforme). Se hai suggerimenti, idee, richieste per le prossime puntate, scrivici a fixingnews@blogo.it. Tra il 12 e il 18 novembre del 2019, la notizia della settimana avrebbe dovuto essere una notizia che nessuno diede, perché nessuno se ne accorse. Se ce ne fossimo accorti, e se avessimo saputo che cosa avrebbe significato per il mondo intero, sarebbe stata la notizia del secolo. Il 17 novembre 2019, infatti, stando a quanto riportava Il South China Morning Post a marzo, è il giorno in cui è stato infettato dal Sars-Cov-2 il primo paziente, un 55enne di ...