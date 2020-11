Lega B: assemblea approva linee guida per diritti tv 2021-2024 (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Gli aggiornamenti sulle procedure ed i protocolli in caso di positività Covid rappresentati in Consiglio federale sono stati illustrati dal presidente, Mauro Balata, all'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Gli aggiornamenti sulle procedure ed i protocolli in caso di positività Covid rappresentati in Consiglio federale sono stati illustrati dal presidente, Mauro Balata, all'...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA B - L'assemblea approva le linee guida per i diritti tv 2021-2024 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA B - L'assemblea approva le linee guida per i diritti tv 2021-2024 - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA B - L'assemblea approva le linee guida per i diritti tv 2021-2024 - apetrazzuolo : LEGA B - L'assemblea approva le linee guida per i diritti tv 2021-2024 - napolimagazine : LEGA B - L'assemblea approva le linee guida per i diritti tv 2021-2024 -