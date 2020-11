Lazio, Immobile c’è: visite di idoneità e in campo contro Crotone (Di giovedì 19 novembre 2020) Ciro Immobile vuole tornare protagonista in campo dopo la vicenda legata alla sua positività al coronavirus. Dopo queste ultime giornate di confusione con tamponi positivi e altri test negativi, il bomber della Lazio sembra finalmente aver trovato la quadra. Questa mattina, il numero 17 biancoceleste si è presentato alla clinica Paideia a Roma per le visite mediche di rito per accertare le sue condizioni.Immobile negativizzato punta il Crotonecaption id="attachment 869081" align="alignnone" width="594" Immobile (Getty images)/captionCome detto, questa mattina Ciro Immobile si è recato alla clinica Paideia a Roma per le visite mediche dopo la "ritrovata" negatività al Covid-19 accertata dall'ultimo tampone effettuato nella giornata di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 19 novembre 2020) Cirovuole tornare protagonista indopo la vicenda legata alla sua positività al coronavirus. Dopo queste ultime giornate di confusione con tamponi positivi e altri test negativi, il bomber dellasembra finalmente aver trovato la quadra. Questa mattina, il numero 17 biancoceleste si è presentato alla clinica Paideia a Roma per lemediche di rito per accertare le sue condizioni.negativizzato punta ilcaption id="attachment 869081" align="alignnone" width="594"(Getty images)/captionCome detto, questa mattina Cirosi è recato alla clinica Paideia a Roma per lemediche dopo la "ritrovata" negatività al Covid-19 accertata dall'ultimo tampone effettuato nella giornata di ...

