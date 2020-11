Lazio, i tamponi rapidi arrivano in farmacia: 'Nessuna prescrizione del medico curante' (Di giovedì 19 novembre 2020) commenta Nella Regione Lazio sarà possibile effettuare t amponi rapidi e test sierologici anche in farmacia . Le telecamere di ' Pomeriggio Cinque ' in una farmacia di Roma fanno vedere come funziona ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) commenta Nella Regionesarà possibile effettuare t amponie test sierologici anche in. Le telecamere di ' Pomeriggio Cinque ' in unadi Roma fanno vedere come funziona ...

capuanogio : La Procura di Avellino ha disposto il sequestro della documentazione che accompagna i tamponi processati fino ad og… - nunziapenelope : Rt inferiore a 1 nel Lazio. (Ps: e da oggi si fanno pure i tamponi in farmacia. Grazie @nzingaretti, grazie D’Amato… - infoitsport : Lazio, caso-tamponi: Taccone in difesa, guerra di perizie e con Lotito è sempre più gelo - infoitsport : Lazio, caso tamponi: 'Taccone-Lotito, è sempre più gelo' - M1968Andrea : RT @AQVILAROMANA: Nel Lazio da domani sara' possibile fare i tamponi rapidi senza ricetta in alcune farmacie al prezzo di 22e. Tutto tracci… -