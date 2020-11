La regina Elisabetta, che «non vuole sentir parlare di abdicazione» (Di giovedì 19 novembre 2020) «La regina Elisabetta resterà sul trono per tutta la sua vita». L’indiscrezione arriva direttamente da Palazzo e spazza via l’ipotesi – ventilata nei mesi scorsi – di un passaggio di testimone al compimento dei 95 anni d’età, ossia il prossimo aprile. «La sovrana non vuole che nessuno tiri in ballo l’abdicazione in sua presenza», rivela una fonte a Vanity Fair UK. «Per lei equivale ad una parolaccia». Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) «La regina Elisabetta resterà sul trono per tutta la sua vita». L’indiscrezione arriva direttamente da Palazzo e spazza via l’ipotesi – ventilata nei mesi scorsi – di un passaggio di testimone al compimento dei 95 anni d’età, ossia il prossimo aprile. «La sovrana non vuole che nessuno tiri in ballo l’abdicazione in sua presenza», rivela una fonte a Vanity Fair UK. «Per lei equivale ad una parolaccia».

